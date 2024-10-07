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حوادث

السجن 6 سنوات لشاب بتهمة ابتزاز فتاة في الجيزة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة شاب، بالسجن 6 سنوات بتهمة ابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور خاصة لها حال عدم سدادها مبالغ مالية.


وجاء في أمر الإحالة أن “المتهم س.م 35 سنة، فرد أمن، هدد المجنى عليها، موظفة، كتابة بإفشاء صورة خاصة لها، مصحوبا بتهديد بطلب سداد مبالغ مالية نظير عدم نشر الصور للعامة”.

 

وقالت المجنى عليها خلال التحقيقات أن المتهم تواصل معها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس اب» وأرسل لها صور التقطها سلفا، بمعرفته إبان محادثتهما المرئية السابقة طالبا منها مبالغ مالية نظير عدم نشرها قاصدا ابتزازها.

 

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