تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة بوخوم في الدوري الألماني

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بوخوم، مساء اليوم الأحد، على ملعب رور ستاديون، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

تشكيل بايرن ميونخ شهد عودة النجم الشاب المتألق جمال موسيالا للعب أساسيا.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 17 نقطة، بينما يتذيل بوخوم المسابقة بنقطة واحدة.

تشكيل بايرن ميونخ ضد بوخوم

وضم تشكيل العملاق البافاري كالتالي:

مانويل نوير - دايوت أوباميكانو - مين جاي - جوشوا كيميتش - هاري كين - كينجسلي كومان - بالينيا - أوليسيه - ألفونسو ديفيز - لايمر - جمال موسيالا.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أولريتش - جنابري - جوريتسكا - ساني - داير - جيريرو - مولر - تيل - أزنو.

ويبحث بايرن ميونخ عن تحقيق الانتصار، لنفض غبار الهزيمة الثقيلة التي تكبدها مؤخرا أمام برشلونة (4-1)، في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لاستعادة الصدارة التي خطفها فريق لايبزيج أمس السبت، بالفوز على فرايبورج (3-1).