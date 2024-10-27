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رياضة

الدوري الإنجليزي، تشكيل مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

كشف الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تشكيل البلوز لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد، في إطار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تشيلسي يستضيف نيوكاسل، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة البريميرليج.

تشكيل تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد 

وضم تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: ريس جميس، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، مالو جوستو.

خط الوسط: روميو لافيا، مويسيس كايسيدو، كول بالمر.

خط الهجوم: نوني مادويكي، بيدرو نيتو، نيكولاس جاكسون.

تشكيل نيوكاسل أمام تشيلسي 

بينما على الجانب الآخر أعلن إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، والذي ضم:

حراسة المرمى: نيك بيبو.

خط الدفاع: فابيان شار، لويس هال، تينو ليفرامينتو، دان بورن.

خط الوسط: ساندرو تونالي، هارفي بارنز، ميجيل ألميرون، برونو جيماريش.

خط الهجوم: جويلينتون، ألكسندر إيزاك.

 

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