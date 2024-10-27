نون تحتفل بالعلامات التجاریة المصریة في قطاع الجمال خلال فعالیة بارزة

نظمت نون، المنصة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونیة بالشرق الأوسط، حدث للجمال لا یُنسى في المتحف المصري الكبیر، احتفالًا بنمو صناعة الجمال المصریة. مع مشاركة علامات تجاریة مصریة مرموقة مثل إیفا، سیبیل، ألبا،لورد، باركفیل، حیاة، وكشف الحدث عن تأثیر مصر في السوق العالمیة للجمال.

مجموعة من الحضور المتميزين

من بین الحضور المتمیزین، كان ھناك قادة بارزون مثل لیندا أرمانیوس، مؤسسة ورئیسة مجلس إدارة شركة إیفا، وأحمد نور، مؤسس والرئیس التنفیذي لشركة حیاة، الذین أضافوا طابعًا خاصًا على المناسبة.

كما ساھم عدد من المؤثرین في إضافة جو من الحیویة والتفاعل،مثل نور یاسر، محمد مكاوي، موندا مكاوي، یارا عبد الحمید، سارة ھاني، رانیا منصور، وندي طارق، حیث ساھمت مشاركتھم بشكل كبیر في تعزیز حیویة وروح الفعالیة.

● أول حدث للجمال تنظمه نون في مصر: أقیم في المتحف المصري الكبیر، احتفالًا بنمو العلامات التجاریة المحلیة مثل إیفا،ألفافارما، باركفیل، والمزید.



● 300+ علامة تجاریة مدعومة: تعاونت نون مصر مع أكثر من 300 علامة تجاریة في مجال الجمال، معززة نجاحھا منخلال تحسین سلسلة التورید والشراكات الاستراتیجیة.



● تسلیط الضوء على المؤثرین والندوات: شھد الحدث مشاركة مؤثرین بارزین ونقاشات لجان الخبراء تركزت على سرد قصص العلامات التجاریة، تحدیات الإنتاج، وتوسیع السوق.

قال مصطفى سالم، المدیر العام لشركة نون مصر: "نحن متحمسون لاستضافة ھذا الحدث الخاص الذي یحتفي بالمواھب الاستثنائیة للعلامات التجاریة المحلیة والابتكارات في صناعة الجمال في مصر.

ھدفنا في نون ھو تمكین ھذه العلامات التجاریة ودعم نجاحھا علىالساحة العالمیة.

إن تعاوننا مع مجموعة واسعة من علامات الجمال یعكس التزامنا بتعزیز مكانة مصر في صناعة الجمال العالمیة."

مصطفى سالم المدير العام لشركة نون مصر، فيتو

تُعَدّ نون مصر رائدة في دعم نمو العدید من العلامات التجاریة المحلیة في مجال الجمال عبر شراكات استراتیجیة، وتوقعات دقیقة للطلب،وتحسینات في حلول سلسلة التورید. لم تُعِّزز ھذه الجھود فقط وجود العلامات التجاریة المصریة المحلیة في السوق، بل جعلتھا أیضًا قادرةعلى المنافسة بفعالیة مع العلامات التجاریة العالمیة من حیث الجودة ورضا العملاء.

أبرز فعالیات الحدث:



● تسلیط الضوء على قطاع الجمال في مصر: قدمت نون مصر منصة للعلامات التجاریة المحلیة لمشاركة قصصھا، وتحدیاتھا،وطموحاتھا المستقبلیة.

● التواصل والتعاون: ساھم الحدث في تعزیز العلاقات المھمة بین قادة الصناعة، والمؤثرین، والعلامات التجاریة، مما یعزز من فرص النمو والشراكات في قطاع الجمال.

عُقدت سلسلة من الندوات المتخصصة، حیث قاد محترفون من الصناعة نقاشات حول موضوعات محوریة، بما في ذلك:

● الندوة الأولى: من الجذور إلى المستقبل: البحث والتطویر والابتكار

المتحدثین في الندوة: السیدة لیندا أرمانیوس، الدكتورة دینا شینودة، السید إیھاب فتحي والسیدة فرح خوّام.

● الندوة الثانیة: بناء ثقة المستھلك: التفوق والثبات في الجودة

المتحدثین في الندوة: الدكتورة نرمین بدیر، الدكتور محمود فرّاج، والدكتور عمرو ھندي.

● الندوة الثالثة: اختراق السوق والتوزیع العمیق: كیف تبرز في السوق؟الدكتور محمود سلیمان، السید محمد یاسین، والمھندس محمد لطفي سلیمان.

● الندوة الرابعة: العامل الرقمي: كیف تنمي علامتك التجاریة عبر الإنترنت؟

المتحدثین في الندوة: السید مصطفى سالم، الدكتور ھشام خلیل، والسیدة شیماء إسماعیل.



قدمت ھذه الندوات رؤى عمیقة حول الابتكار والجودة وتوسیع السوق واستراتیجیات النمو الرقمي.



في إطار التزامھا المستمر بدعم صناعة الجمال المحلیة، تواصل نون مصر تعزیز العلامات التجاریة المصریة، مما یمكّنھا من التنافس على الصعید العالمي وتعزیز دور مصر كقوة ناشئة في السوق العالمیة للجمال.

عن نون



تأسست نون بھدف تعزیز نظام بیئي رقمي مستدام للشركات الرقمیة والإقلیمیة لتأمین مستقبل المشھد الرقمي في المنطقة.

تتمثل مھمة نون في تقدیم قیمة ودعم متقدم للعملاء والشركات في منطقة الشرق الأوسط.

تم إطلاق نون في الـ 12 من دیسمبر 2017 في المملكة العربیةالسعودیة والإمارات العربیة المتحدة، وفي فبرایر 2019 أطلقت منصة نون في مصر.

ومنذ ذلك الحین وحتى الآن، تطورت نون لتصبح الوجھة الرائدة للتسوق الإلكتروني على المستوى الإقلیمي، ونمت منصة التجارة الإلكترونیة من خلال تقنیات وكفاءات داخلیة محلیة،ساھمت في تطویر أعمال السوق التجاري والعملیات التنفیذیة والخدمات اللوجستیة وبوابات الدفع الإلكتروني.