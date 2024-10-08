على رأسها التجارة الإلكترونية، عوامل ساهمت في زيادة الشحن الجوي

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر أغسطس 2024، والتي أظهرت استمرار النمو السنوي الملحوظ في مستويات الطلب.

ارتفع إجمالي الطلب العالمي، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بواقع 11.4% مقارنةً بشهر أغسطس 2023 (12.4% بالنسبة للعمليات العالمية)، وهو الشهر التاسع على التوالي الذي يشهد نموًا بنسبة مئوية مزدوجة على أساس سنوي، حيث سجل معدلات نمو غير مسبوقة منذ الذروة التي وصل إليها في 2021.

وارتفعت السعة، التي تُقاس بطن الشحن المتوافر لكل كيلومتر، بواقع 6.2% مقارنة بشهر أغسطس 2023 (8.2% بالنسبة للعمليات العالمية).

وترتبط هذه الزيادة إلى حد كبير بارتفاع سعة الحمولة في بدن طائرات الشحن الدولي بنسبة 10.9%، والتي جاءت في ضوء النمو المسجل في أسواق المسافرين.

وسجل قطاع الشحن الجوي عمومًا ارتفاعًا غير مسبوق في مستويات سعة الشحن.



وتعليقًا على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "تواصل أسواق الشحن الجوي تحقيق نمو وتحسن ملحوظين، حيث سجل القطاع مستويات قياسية من الطلب للشهر الثاني على التوالي منذ بداية العام.

كما ارتفعت العائدات بنسبة 11.7% مقارنة بعام 2023، و2% مقارنة بالشهر السابق، و46% مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة، بالرغم من المستويات القياسية التي بلغتها سعة الشحن.

عوامل ساهمت في زيادة الشحن الجوي

ويأتي هذا الأداء القوي مدفوعًا بعدة عوامل، تشمل النمو الثابت والبطيء لحركة التجارة العالمية، وازدهار التجارة الإلكترونية، والقيود المستمرة على السعة في قطاع الشحن البحري".

وتشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر في البيئة التشغيلية ما يلي:

حفاظ الإنتاج الصناعي في أغسطس على مستوياته نفسها على أساس شهري، في حين شهد النشاط التجاري الدولي انخفاضًا طفيفًا بنسبة -0.3%.

انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي العالمي للمؤشر الصناعي لمديري المشتريات إلى 49.9، ومؤشر طلبيات التصدير العالمية الجديدة إلى 48.4، أي تراجع المؤشر إلى ما دون عتبة الـ 50 نقطة.

سجل التضخم مستويات متفاوتة في أغسطس، حيث انخفضت مستوياته في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى 2.6% و2.4% على الترتيب، وهي أقل مستويات مسجلة له منذ 2021.

في حين ارتفع التضخم في اليابان بواقع 0.3 نقطة مئوية وصولًا إلى 3.0%، ليسجل أعلى مستوياته على مدار آخر 10 أشهر.

كما حافظت مستويات التضخم في الصين على اتجاهها التصاعدي الطفيف، لتسجل زيادة بواقع 0.1 نقطة مئوية وصولًا إلى 0.7%، وهو أعلى مستوى للتضخم في الصين خلال آخر 6 أشهر.