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أخبار مصر

أمين «البحوث الإسلامية» يتابع مع مسئولي شئون المناطق تنفيذ الاستراتيجية الدَّعوية للأزهر

قيادات مجمع البحوث
قيادات مجمع البحوث الإسلامية
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عقد د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأحد، اجتماعًا مع مسئولي شئون المناطق بالمجمع؛ لبحث سُبُل تفعيل الأنشطة الدَّعوية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الدَّعوية للأزهر الشريف في مختلِف محافظات الجمهورية.

أمين «البحوث الإسلامية» يجتمع بمسئولي شئون المناطق 

وناقش الاجتماع أهمَّية تفعيل الأنشطة الدَّعوية، وآليات تطوير البرامج الدعوية، وتحديد احتياجات كلِّ منطقة على حدة، وكيفية الاستفادة من الكوادر الدَّعوية المتاحة؛ وذلك بهدف مواجهة التَّحديات الفِكرية والثقافية التي تواجه المجتمع خلال الفترة الراهنة.

دور الأزهر الشريف في نَشْر الوعي الدِّيني ومواجهة الأفكار الشاذَّة

وقال الدكتور الجندي: إنَّ هذا الاجتماع جاء في إطار حِرصنا على تلبية احتياجات المجتمع المصري، وتأكيد دَور الأزهر الشريف في نَشْر الوعي الدِّيني ومواجهة الأفكار الشاذَّة، مشدِّدًا على أهمية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الدَّعوية للأزهر الشريف في مختلِف المحافظات، وضمان وصول رسالة الأزهر إلى جميع شرائح المجتمع.

وأكَّد الأمين العام سعيَ مجمع البحوث الإسلامية إلى بناء شراكات قويَّة مع مختلِف مؤسَّسات الدولة؛ لتعزيز العمل الدَّعوي، وتحقيق تلاحم مجتمعي وتماسك وطني، وتوحيد الجهود في هذا المضمار؛ بما ينعكس  بالإيجاب على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أنَّنا في الأزهر الشريف نؤمن بأنَّ العمل الدَّعوي  واجبٌ دِينيٌّ ووطني، وأننا نسعى دائمًا لتطوير آلياتنا وأدواتنا للوصول إلى كلِّ فرد في المجتمع.

 

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