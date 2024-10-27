إيبارشية سويسرا الفرنسية تنظم مؤتمرًا للألحان الكنسية
نظمت إيبارشية سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا للأقباط الأرثوذكس، مؤتمرً للألحان الكنسية حمل عنوان "هوس إيروف" بدير سانت فاطيما للرهبنة الـ cistercienne بمقاطعة فريبورج السويسرية حضره نيافة الأنبا لوقا أسقف إيبارشية سويسرا.
ونُظم المؤتمر لثلاث مجموعات مختلفة بداية من مجموعة للأطفال وأخرى مستوي متوسط والثالثة للمستوي المتقدم، بمشاركة الشمامسة ومجموعة من الشعب.
وبجانب تعليم الألحان، تضمن المؤتمر محاضرات علمية وروحية عن ألحان الكنيسة القبطية، وفقرة خاصة بالأسئلة حول نفس الألحان والتسبحة القبطية، واختتم بعرض للمجموعات المشاركة.
وقدم الأنبا لوقا أسقف إيبارشية سويسرا أيقونة قبطية كهدية لرئيس الدير الذي استضاف المؤتمر.
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