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اقتصاد

هتشتري الأرز بكام النهارده الأحد في السوق المحلي

سعر الارز، فيتو
سعر الارز، فيتو

سعر الارز، يبحث المستهلكون عن اسعار السلع الغذائية بشكل يومى، وسجلت أسعار الأرز،   استقرار ملحوظًا اليوم  ، في الأسواق، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة، إلى جانب الأرز المستورد.

سعر الأرز اليوم الاحد 27 أكتوبر 2024

سجّل الأرز المعبأ، اليوم 27 أكتوبر 2024 نحو   34.1 جنيه للكيلو.

 أسعار الأرز المعبأ في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن  أسعار الأرز المعبأ في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر الأرز المعبأ نحو 31 جنيهًا، وتتراوح أسعار كيلو الأرز المعبأ بين 24 إلى 45 جنيهًا.

 

 

جاء سعر الأرز المعبأ لعدد من الشركات كالأتي: 

  1. بلغ متوسط سعر أرز السوهاجي نحو 35.2 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 32 إلى 40 جنيهًا.
  2. بلغ متوسط سعر أرز الضحى  نحو 37.1 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 30 إلى 45 جنيهًا.
  3. بلغ متوسط سعر أرز زمزم  نحو 34.8 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 29 إلى 40 جنيهًا.

 

 

الزراعة: حصاد 97% من مساحات الأرز وإنتاج أكثر من 29 ألف طن أسمدة عضوية

 

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمحافظات، وحتى 23 أكتوبر الجاري.

حصاد 97% من المساحات المنزرعة بمحصول قش الأرز 

ووفقًا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فقد تجاوزت نسبة ما تم حصاده حتى تاريخ 23 أكتوبر الجاري، بالمساحات المزروعة بمحصول الأرز أكثر من 97٪، في 6 محافظات: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية.

وأشار عزوز إلى أنه بلغ حتى تاريخه، إجمالي ما تم كبسه من قش الأرز بهذه المحافظات، حوالي مليون و633 ألف طن، وإجمالي ما تم فرمه حوالي 792 ألف طن، وما تم تشوينه 671 ألف طن، لافتًا إلى استمرار محافظة الدقهلية في تصدر المحافظات في إنجاز عمليات الجمع والتدوير، يليها محافظة كفر الشيخ، ثم محافظات: الشرقية، البحيرة، الغربية، والقليوبية على الترتيب.

 

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