نتيجة حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022
أعلنت وزارة الصحة من خلال الإدارة العامة لطب الأسنان، ظهور نتيجة حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022.
وأكدت وزارة الصحة أنه يمكن معرفة النتيجة عبر الموقع الإلكتروني للتكليف.
وأوضحت وزارة الصحة أنه سنويا يتم تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.
تكليف أعضاء المهن الطبية
أكدت وزارة الصحة انه يتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجب أن يبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج أو من انتهاء الفترة التدريبية.
وعلى وزير الصحة بعد انتهاء هذه السنة إعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من ذوي الشأن.
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