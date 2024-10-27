زاهي حواس لـ عمرو أديب عن شهرة "كلب الهرم": أنت السبب (فيديو)
علق الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات وخبير الآثار، على شهرة كلب الهرم الذي صعد إلى قمة الهرم خلال الأيام الماضية، وتسبب في دعاية كبيرة للسياحة في البلاد بعد تداول فيديو للواقعة بشكل كبير.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، رأى زاهي حواس أن سبب شهرة هذا الكلب جاءت عبر عمرو أديب والشخص الذي صور الفيديو الذي يوثق الكلب على أعلى الهرم.
وأضاف حواس أنه في الهرم منذ عشر سنوات، وهناك كلاب كثيرة تصعد الهرم، وهناك كلاب ضالة في كل مكان.
وأردف: "اليوم كنت في محاضرة أمام تمثال أبو الهول وشاهدت كلبين، وقلت إن الكلب الذي صعد فوق الهرم سيكون وسيلة لمساعدة هذه الكلاب، بدلا من أن تكون ضالة، وسعيد بأن سفيرة قبرص دفعت أموالا من أجل جمع الكلاب والحفاظ عليها بدلا من بقاء هذه الكلاب ضالة في منطقة الهرم، وهذا الكلب أصبح أشهر كلب في العالم".
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