ماذا قال فليك عن تصرفات أنشيلوتي مع بدلاء برشلونة بعد الهدف الرابع؟ (فيديو)

أكد الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، أنه خاطر قليلا من أجل الانتصار بنتيجة 4-0 في مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، على ملعبه سانتياجو برنابيو مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الليجا.

ولعب فليك بدفاع متقدم طوال المباراة، لكن مهاجمو ريال مدريد وقعوا في مصيدة التسلل كثيرا على مدار الشوطين، وفشلوا في تسجيل أي هدف.

وقال فليك، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نحضر لكل مباراة بحرص، ونحب أن نقدم أداءً جيدا، لم يكن الأمر سهلا، لكن علينا الاستمرار في الطريق، لقد دافعنا جيدا وقدمنا عملا مميزا".



وأضاف: "قمنا بتغيير تكتيكي بين الشوطين، وركزنا على الدفاع الجيد والضغط على الخصم. كان من المهم اللعب جيدا بالكرة وبدونها. سيطرنا على الكرة بشكل أفضل في الشوط الثاني".

وتابع: "كما أقول دائما، أنا سعيد بالعمل في برشلونة والعيش في المدينة، قدمنا مباراة رائعة، والجميع أعطى 100% من طاقتهم، وأنا سعيد أيضا من أجل إيناكي".

وعن الأداء الدفاعي، علق: "الاحتفاظ بشباك نظيفة أمر مهم، خاصة ضد مهاجمين بهذا المستوى".

وواصل: "في الشوط الأول، كنا جيدين في تطبيق خط الدفاع المتقدم. يبدو الأمر محفوفا بالمخاطر، لكنه فعال إذا نفذناه بشكل صحيح".

Lo de Ancelotti yéndole a reprochar a Flick porque han celebrado demasiado el cuarto gol... Jajajajajajajaja.



Vaya ridículo. Como si todos sus jugadores y ayudantes no celebrasen igual los goles.



Poco a poco se le va cayendo la careta.pic.twitter.com/uXvTKWvuH1 — Iván (@IvaanBlanco26) October 26, 2024

وعن المشادة مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قبل نهاية اللقاء، فقد قلل من أهميتها قائلا: "ربما حدث شيء لم يكن جيدا".

وتابع: "لم أشاهد ما حدث، تواصلت مع كارلو أنشيلوتي وتحدثت معه في هذه اللقطة".

وكان أنشيلوتي توجه إلى مقاعد بدلاء برشلونة بعد تسجيل الهدف الرابع وتحدث بلهجة غاضبة، بينما حاول فليك تهدئته، في مشهد لفت الأنظار خلال مباراة الكلاسيكو.

Carlo Ancelotti shared words with Hansi Flick with his side 4-0 down at home to Barca in ElClásico. pic.twitter.com/GEjSU8kOFx — ESPN FC (@ESPNFC) October 26, 2024

وتناول المتابعون هذه الواقعة وسط بعض التعليقات الساخرة من تصرف أنشيلوتي، بينما ذهبت تعليقات أخرى بالإشادة بتصرف فليك واحتواء غضب مدرب ريال مدريد.

وبهذا الانتصار يعتلي برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.