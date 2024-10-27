الأحد 27 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ماذا قال فليك عن تصرفات أنشيلوتي مع بدلاء برشلونة بعد الهدف الرابع؟ (فيديو)

فليك مدرب برشلونة،
فليك مدرب برشلونة، فيتو

أكد الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، أنه خاطر قليلا من أجل الانتصار بنتيجة 4-0 في مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، على ملعبه سانتياجو برنابيو مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الليجا. 

ولعب فليك بدفاع متقدم طوال المباراة، لكن مهاجمو ريال مدريد وقعوا في مصيدة التسلل كثيرا على مدار الشوطين، وفشلوا في تسجيل أي هدف.

وقال فليك، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نحضر لكل مباراة بحرص، ونحب أن نقدم أداءً جيدا، لم يكن الأمر سهلا، لكن علينا الاستمرار في الطريق، لقد دافعنا جيدا وقدمنا عملا مميزا".


وأضاف: "قمنا بتغيير تكتيكي بين الشوطين، وركزنا على الدفاع الجيد والضغط على الخصم. كان من المهم اللعب جيدا بالكرة وبدونها. سيطرنا على الكرة بشكل أفضل في الشوط الثاني".

وتابع: "كما أقول دائما، أنا سعيد بالعمل في برشلونة والعيش في المدينة، قدمنا مباراة رائعة، والجميع أعطى 100% من طاقتهم، وأنا سعيد أيضا من أجل إيناكي".

وعن الأداء الدفاعي، علق: "الاحتفاظ بشباك نظيفة أمر مهم، خاصة ضد مهاجمين بهذا المستوى".

وواصل: "في الشوط الأول، كنا جيدين في تطبيق خط الدفاع المتقدم. يبدو الأمر محفوفا بالمخاطر، لكنه فعال إذا نفذناه بشكل صحيح".

وعن المشادة مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قبل نهاية اللقاء، فقد قلل من أهميتها قائلا: "ربما حدث شيء لم يكن جيدا".

وتابع: "لم أشاهد ما حدث، تواصلت مع كارلو أنشيلوتي وتحدثت معه في هذه اللقطة".

وكان أنشيلوتي توجه إلى مقاعد بدلاء برشلونة بعد تسجيل الهدف الرابع وتحدث بلهجة غاضبة، بينما حاول فليك تهدئته، في مشهد لفت الأنظار خلال مباراة الكلاسيكو.

وتناول المتابعون هذه الواقعة وسط بعض التعليقات الساخرة من تصرف أنشيلوتي، بينما ذهبت تعليقات أخرى بالإشادة بتصرف فليك واحتواء غضب مدرب ريال مدريد.

وبهذا الانتصار يعتلي برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هانز فليك برشلونة الكلاسيكو ريال مدريد الليجا

مواد متعلقة

سر حديث أنشيلوتي الغاضب مع فليك في الكلاسيكو

برشلونة يضرب ريال مدريد برباعية ويواصل تصدره للدوري الإسباني (صور)

الأكثر قراءة

ماذا قال فليك عن تصرفات أنشيلوتي مع بدلاء برشلونة بعد الهدف الرابع؟ (فيديو)

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة آرسنال وليفربول

أول تحرك من الصين على صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 - 10 - 2024

نتيجة حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي بالجولان

منوعات

المزيد

أنصارها عاملوه معاملة كفار قريش، شاهد ماذا حدث لمؤيد لفلسطين قاطع خطاب هاريس

طفلان يلقيان بنفسيهما من بناء محترق (فيديو)

لحظات رعب على متن يخت في تايلاند (فيديو)

أضاء الأرض منذ 800 سنة، خريطة ثلاثية الأبعاد تكشف أسرارا جديدة عن نجم زومبي غامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

خطوات الاستفسار عن برنامج تكافل وكرامة

تعرف علي سعر النحاس اليوم السبت 26-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الهجوم الإسرائيلي على إيران في 10 سطور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads