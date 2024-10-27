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رياضة

سر حديث أنشيلوتي الغاضب مع فليك في الكلاسيكو

أنشيلوتي وفليك، فيتو
أنشيلوتي وفليك، فيتو

شهدت مواجهة الكلاسيكو بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة، حالة من الغضب لدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرنجي.


وحقق برشلونة الانتصار بنتيجة 4-0 مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه بعد الهدف الرابع، خرج أفراد دكة برشلونة للاحتفال بحماس، مما أثار استياء أنشيلوتي، الذي توجه إلى هانز فليك للاعتراض وتبادل بعض الكلمات معه.


وأضافت الصحيفة: "انزعاج أنشيلوتي كان بسبب تجاوز لاعبي برشلونة للمنطقة الفنية الخاصة بريال مدريد".

وأكدت: "هذا الأمر أزعجه، وبشكل خاص عندما شارك ماركوس سورج مساعد فليك في الاحتفال وتخطى حدوده كذلك".

وتابعت الصحيفة: "عبر أنشيلوتي عن غضبه مجددا بعد صافرة النهاية، إذ أشار بإصبعه إلى سورج بعلامة عدم الرضا، قبل أن يغادر غاضبا إلى النفق المؤدي لغرف الملابس".

 

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