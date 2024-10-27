الأحد 27 أكتوبر 2024
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مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة بدراجة بخارية بطريق سوهاج الزراعي

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شخص مصرعة وأصيب آخر فى حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة بالزراعي الغربي لمركز سوهاج.

وتم نقل الجثمان والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعى وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات والمرور لرفع آثار الحادث حيث تحرر المحضر اللازم.


مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالزراعى الغربي لمركز سوهاج 
تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقية من الرائد أحمد عبدالرحمن رئيس مباحث مركز سوهاج بأنه أثناء سير السيارة قيادة “ حمادة ع ح”، 39 عام - سائق، مقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالدراجة البخارية “ قيادة ”علي ا ش ع"، 18عام - طالب ومقيم بذات الناحية. 

وأسفر الحادث الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة مرافقة “مصطفي ج ا ع”، 17 عاما-  طالب، مقيم بذات الناحية " اشتباه نزيف بالمخ " وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.
التحقيقات تكشف نفي الشبهة الجنائية 
وخلال التحقيقات أفاد قائد السيارة ووالد المتوفى “ أحمد ش ع ع ” 57 عام- سائق ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق  ونفى الأخير الشبهة الجنائية.
 

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