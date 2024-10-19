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ثقافة وفنون

طبيب أحمد سعد يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد العملية (فيديو)

الحالة الصحية لـ
الحالة الصحية لـ أحمد سعد، فيتو

كشف الدكتور نور الدين مصطفى، الطبيب المعالج للمطرب أحمد سعد، آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدًا إجراؤه عملية جراحية في الفك بنجاح تام.

المشكلة الصحية التي يعاني منها أحمد سعد

مرض أحمد سعد، وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، بقناة النهار: أحمد سعد كان يعاني من تآكل وضمور في عظام الفك العلوي وكان بحاجة إلى نوع معين حديث في الزراعات، لتخطي مشكلة العظم المتآكل.

عملية جراحية حساسة ودقيقة لـ أحمد سعد

وأضاف: "العملية التي أجراها أحمد سعد دقيقة وحساسة وبحاجة إلى فريق قوي من أساتذة الجراحة، وخضوعه لبنج أو تخدير كلي، نوع العمليات في منطقة الزيجوما صعبة وحساسة للغاية لأنها قريبة من العين".
 

موعد شفاء أحمد سعد

وتابع: "أحمد سعد خضع للجراحة منذ 3 أيام ويحتاج راحة من أسبوع إلى 10 أيام للتماثل للشفاء، وقمنا بعمل تركيبة ثابتة تمكنه من العودة للغناء".
 

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ولفت: "أحمد سعد انتهى من العملية الجراحية الكبيرة وسيخضع إلى عملية لتثبيت التركيبة المؤقتة ثم عملية التركيبة الدائمة".

وأوضح: "الأزمة الصحية التي تعرض لها أحمد سعد ليس لها علاقة بالعمليات التجميلية التي قام بها، ولكنها مرتبطة بوجود التهابات في أعصاب الأسنان أو خراج أو تآكل في العظام أو عدم تعويض خلع الأسنان أو الضروس وعدم الزراعة".
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أحمد سعد مرض أحمد سعد تامر أمين قناة النهار المطرب أحمد سعد

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