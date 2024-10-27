رفعت وعبد الباسط والمنشاوي أبرزهم، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة القمر 10ق.
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الإسراء 30ق.
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الرعد 30 ق.
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة هود 15 ق.
52: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ إبراهيم عبدالغنى وما تيسر من سورة الشورى 15 ق.
09: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سور غافر- الحشر- الضحى 30 ق.
44: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ على سليم وما تيسر من سورة الصافات 30 ق.
50: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ جمعة مختار وما تيسر من سورتى النساء- المائدة 28 ق.
28: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ هاشم هيبة وما تيسر من سورة مريم 15 ق.
14: 20 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود صديق المنشاوى وما تيسر من سورتى الواقعة/ الحديد 30 ق.
الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/عبدالوهاب حمودة 5ق الساعة 15:53
مصحف مجود للشيخ محمود خليل الحصرى من سورتى الأنبياء- الحج 28 ق.
17: 18 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمود البجيرمى وما تيسر من سورة الروم 30 ق.
18:51( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة آل عمران 15 ق.
19:35( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أحمد الرزيقى وما تيسر من فاتحة الكتاب واول سورة البقرة 30 ق.
20:20( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورتى التحريم والحاقة 30 ق.
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة النور 42 ق.
15: 24 (مساءً) للشيخ إبراهيم الشعشاعي وما تيسر من سور الحشر والقيامة والأعلى والبلد 44 ق.
01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد على عبد التواب وما تيسر من سورتى الحجر/ النحل 15ق.
02:26 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق.
04:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الحجرات 43 ق.
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