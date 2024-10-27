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رياضة

ليفاندوفسكي يغرد منفردا، ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الكلاسيكو

ليفاندوفسكي، فيتو
ليفاندوفسكي، فيتو

هدافو الليجا، رفع البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة رصيده في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بعدما سجل هدفين في الكلاسيكو أمام ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الحادية عشر للدوري الإسباني "الليجا"، على ملعب "سانتياجو برنابيو".


وسجل ليفاندوفسكي هدف برشلونة الأول في الدقيقة 54 من المباراة، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 56، ورفع  ليفاندوفسكي رصيده إلى 14 هدفًا في قمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

 

كما سجل لامين يامال الهدف الثالث لصالح برشلونة، ليرتفع رصيده إلى 5 أهداف بالليجا، كما ارتفع رصيد رافينيا إلى 6 أهداف بعدما سجل الهدف الرابع للفريق الكتالوني.

 


ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الكلاسيكو
 

1. روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 14 هدفًا.

2. آيوزي بيريز، فياريال، 7 أهداف.

3. كيليان مبابي، ريال مدريد، 6 أهداف.

4. رافينيا، برشلونة، 6 أهداف.

5. فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 5 أهداف.

6. لو سيسلسو، ريال بيتيس، 5 أهداف.

7.دودي لوكيباكيو، إشبيلية، 5 أهداف.

8. لامين يامال، برشلونة، 5 أهداف.

9. أسباس، سيلتا فيجو، 4 أهداف.

10. أنتي بوديمير، أوساسونا، 4 أهداف.

 

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