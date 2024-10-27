هادي خشبة: التتويج بالسوبر سيعطي دفعة قوية للاعبي الأهلي قبل إنتركونتنيننتال

أعرب هادي خشبة، نجم النادي الأهلي السابق، عن سعادته بتتويج المارد الأحمر ببطولة كأس السوبر المحلي على حساب الزمالك بركلات الترجيح.



وتوج الأهلي بكأس السوبر على حساب غريمه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7 – 6، الخميس الماضي، بعد نهاية الوقت الأصلي ثم الإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وقال خشبة في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": “التتويج ببطولة كأس السوبر المصري سيعطي دفعة معنوية قوية للاعبي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام العين الإماراتي في بطولة كأس إنتر كونتنينتال يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي”.

وأضاف: “محمد رمضان مكسب كبير لمنصب المدير الرياضي بالنادي الأهلي، وأعاد الانضباط في الفريق، وقادر على وضع نظام خاص داخل غرفة الملابس”.