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رياضة

قبل مواجهة العين، الأهلي لم يعرف طعم الخسارة من الأندية الإماراتية

فريق الكرة بالنادي
فريق الكرة بالنادي الأهلي، فيتو

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لخوض مواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه نظيره العين الإماراتي، في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

فريق العين الإماراتي، فيتو
فريق العين الإماراتي، فيتو

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الإماراتية

كانت أولى مواجهات الأهلي مع الأندية الإماراتية أمام فريق النصر، وكان ذلك في الثاني من أكتوبر عام 1995، في دور المجموعات ببطولة الأندية العربية، وحقق الأهلي الانتصار حينها بثلاثة أهداف.

في المواجهة الثانية واجه الأهلي الوحدة الإماراتي في عام 2017 وفاز الفريق الأحمر بهدفين مقابل لا شيء في البطولة نفسها.

وفى 2018 التقى الأهلي أمام الوصل الإماراتي في ربع نهائي البطولة العربية للأندية وتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما ذهابا في القاهرة وتعادلا في الإياب بالإمارات 1-1 ليتأهل الوصل إلى نصف النهائي ويودع الأهلي البطولة بقانون أفضلية الهدف خارج الأرض.

ولم يعرف الأهلي طعم الخسارة مطلقا في المواجهات المباشرة، أمام أى فريق إماراتي، لذا يأمل في الحفاظ على سجله خالي من الهزائم وعدم تذوق مرارة الخسارة من فريق العين.

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