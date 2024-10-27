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رياضة

عمرو أديب: لازم القانون ياخد مجراه في محاكمة ثلاثي الزمالك (فيديو)

عمرو أديب وأزمة ثلاثي
عمرو أديب وأزمة ثلاثي الزمالك، فيتو

أزمة ثلاثي الزمالك، قال الإعلامي عمرو أديب: "بعد انتهاء مولد السوبر يجب أن نتذكر أن لسه فيه 2 لاعبين ومدير كرة نادي الزمالك رهن المحاكمة في دولة الإمارات".

 

عدالة القضاء الإماراتي في محاكمة ثلاثي الزمالك

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "محدش يقدر يقول حاجة في القانون وعدالة القضاء الإماراتي، ومحدش يقدر يقول حاجة إن لازم القانون يأخذ مجراه في محاكمة ثلاثي الزمالك".

قرار القضاء الإماراتي في أزمة ثلاثي الزمالك

وتابع: "خلال يومين هنشوف قرار القضاء الإماراتي في أزمة ثلاثي الزمالك ونأمل إن شاء الله هذا الأمر ينتهي على خير وكل حد ياخد حقه".
 

على مسئولية إبراهيم فايق، استمرار حجز ثلاثي الزمالك لـ 29 أكتوبر

إعلامي إماراتي يكشف مفاجأة كبرى بشأن أزمة ثلاثي الزمالك

 

المعلومات التي تم تداولها غير صحيحة


وقال الإعلامي الإماراتي عبد الله الكعبي عبر برنامجه المذاع على فضائية تلفزيون عجمان: "إن شاء الله يتم حل الأمور مع لاعبي الزمالك، وبالمناسبة من كان يرتدي القميص الأحمر يعمل في نادي الوحدة وليس فرد أمن، والمعلومات التي تم تداولها غير صحيحة".

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