ميسي الصغير، لامين يامال يتلاعب بالأرقام التاريخية ويقتحم الكلاسيكو برقم قياسي جديد (فيديو)

حقق لامين يامال نجم برشلونة، رقما قياسيا، خلال الانتصار (4-0) في مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر الدوري الإسباني.

رباعية العملاق الكتالوني حملت توقيع روبرت ليفاندوفسكي "هدفين"، لامين يامال ورافينيا في الدقائق 54 و56 و77 و84.

وأحرز لامين يامال الهدف الثالث لبرشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو وجاء الهدف في الدقيقة 77 من عمر اللقاء بعدما تلقى لامين يامال تمريرة من البرازيلي رافينيا داخل المنطقة، قبل أن يودع النجم الشاب الكرة بتصويبة صاروخية بقدمه اليمنى داخل شباك أندري لونين حارس ريال مدريد.

ووفقا لحساب خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، على موقع التواصل الاجتماعي إكس، فإن لامين يامال أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ الكلاسيكو بعمر 17 عاما و106 أيام.

وحطَّم يامال الرقم القياسي السابق الذي كان يملكه زميله في برشلونة أنسو فاتي (17 عامًا و359 يومًا).

وأصبح ذلك الهدف الخامس للامين يامال في الدوري الإسباني هذا الموسم، فضلا عن تقديم 6 تمريرات حاسمة.

ريال مدريد ضد برشلونة

وسحق برشلونة مضيفه ريال مدريد برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 11 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".

وبهذا الانتصار يعتلي برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.