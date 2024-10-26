إصابة 14 شخصا في انقلاب أتوبيس ركاب بأسيوط

أصيب 14 شخصا بينهم أطفال في حادث انقلاب أتوبيس بطريق دير مارمينا المعلق بقرية المعابدة بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

وتم نقل المصابين لتلقي العلاج والمتابعة بمستشفى منفلوط المركزي ومستشفى أسيوط الجامعي، وانتقلت النيابة العامة وفريق المباحث لمعاينة موقع الحادث وجاري اتخاذ اللازم.

انقلاب أتوبيس ركاب بطريق دير مارمينا العجايبي



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب أتوبيس يقل عدد من المواطنين بطريق دير مار مينا العجايبي المعلق بقرية المعابدة بمركز أبنوب، ووجود عدد من المصابين وعدم وقوع وفيات أو ضحايا.

الدفع بـ6 سيارات إسعاف لموقع انقلاب أتوبيس بأسيوط



وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مركز شرطة أبنوب وتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لنقل المصابين، وتبين من المعاينة والفحص صحة الواقعة، وانقلاب أتوبيس ركاب يحمل رقم 9267 ي ب بطريق دير مارمينا المعلق بقرية المعابدة بمركز أبنوب.

اختلال عجلة القيادة يؤدي لانقلاب أتوبيس ركاب بأسيوط

وبسؤال عدد من الركاب وسائق الأتوبيس أقر بأنه أثناء القيادة اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلاب الاتوبيس.

واسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا بينهم أطفال وتم نقلهم المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي وأسيوط الجامعي لتلقي العلاج ومتابعة الحالات تحت تصرف النيابة.

وانتقل فريق النيابة لمعاينة موقع الحادث وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

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