الكلاسيكو، مبابي يكرر رقم كريم بنزيما

حقق الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، رقما سلبيا غريبا، في الكلاسيكو الأول الذي يخوضه أمام برشلونة.



ووقع مبابي في مصيدة التسلل 7 مرات خلال مواجهة البارسا، التي أقيمت مساء السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 11 من عمر الليجا.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن هذا هو أعلى معدل حالات تسلل للاعب في مباراة بالدوريات الخمس الكبرى، منذ أن فعلها كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق، ضد إيبار في نوفمبر 2018.



وخلال وقوعه في مصيدة التسلل 7 مرات أمام الفريق الكتالوني، حرم كيليان مبابي من هدفين في شباك الحارس إيناكي بينيا.

وانتهى الكلاسيكو بفوز برشلونة برباعية دون رد من توقيع روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" ولامين يامال ورافينيا.