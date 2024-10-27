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رياضة

خالد جاد الله: الزمالك كان "هايل" أمام الأهلي ووسام أبو علي مميز

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

أكد خالد جاد الله نجم الأهلي السابق، أن مواجهة السوبر كانت مميزة للغاية على المستوى الفني بين قطبي الكرة المصرية.

 

نهائي السوبر المصري


أضاف جاد الله خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الأهلي كان الأفضل في الشوط الأول أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري".

وواصل: "مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك كانت أفضل من السوبر الأفريقي، وما يعيب المواجهة الأخيرة إضاعة الفرص السهلة".

وأكمل: "في المواجهات الكبيرة أهم شيء توزيع الجهد على وقت المباراة بالكامل وهذا ما فعله الزمالك، مشيرا إلى تقديم الأبيض مباراة كبيرة، قائلا: كان "هايل".

وأتم: "وسام أبو علي مميز جدا في الكرات الثابتة، وينفذها بشكل مثالي وهذا ما ظهر في مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة".

 

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خالد جادالله الزمالك وسام أبو علي الأهلي نهائي السوبر المصري

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