الأهلي في بطولات 2024، حقق الدوري الممتاز وأبطال إفريقيا.. خسر السوبر الإفريقي وفاز بالمصري.. سجل 99 هدفا واهتزت شباكه 31 مرة (فيديو وصور)

توج النادي الأهلي بالقلب كاس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه علي حساب غريمة التقليدي نادي الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 7ـ6 عقب إنتهاء وقت المباراة الأصلي والأضافي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهم علي ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات.

و خلال موسم 2023/ 2024 شارك الأهلي حتى الآن في 4 بطولات وهم الدوري الممتاز والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، فيما اعتذر عن المشاركة في كأس الرابطة، أما في كأس مصر خاض لقاء وحيد قبل أن يقرر عدم استكمال البطولة.

وخاض الأهلي خلال بطولات موسم 2023/ 2024، 52 لقاء في جميع البطولات سجل خلالهم 99 هدفا بينما أستقبلت شباكة 31 هدفا، بينما نجح في حصد ثلاث بطولات وهم السوبر المصري والدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة حصاد النادي الأهلي في بطولات موسم 2023 /2024 حتى الآن.

حصاد النادي الاهلي في بطولات موسم 2023 /2024

الدوري الممتاز

ونجح النادي الأهلي في التتويج بالنسخة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز ليعزز رقمه القياسي كأكثر فريق تحقيقا للبطولة طوال تاريخها برصيد 44 نسخة.

وخلال النسخة المنصرمة من بطولة الدوري الممتاز خاض النادي الأهلي 34 مباراة نجح خلالهم القلعة الحمراء في تحقيق الفوز في 27 لقاء، بينما لم يتعادل الأهلي خلال هذا الموسم سوا في 4 مباريات، ولم يتلقي الهزيمة سوا في 3 لقاءات فقط.

وعلي صعيد الأهداف نجح فريق النادي الأهلي في تسجل 75 هدفا طوال بطولة الدوري للنسخة الأخيرة كأقوى خط هجوم، بينما لم تستقبل شباكة سوا 28 هدفا كثاني أقوي خط دفاع مناصفه مع فريق مودرن سبورت.

كأس مصر

وخاض الأهلي في كأس مصر لنسخته المنصرمة لقاء وحيد في دور الـ 32 وفاز حينها المارد الأحمر بهدف نظيف قبل أن تقرر إدارة النادي الأهلي، الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر، وذلك بعد الاستماع إلى رؤية مارسيل كولر، والعرض على مجلس الإدارة الذي وافق بالإجماع.

وكان الأهلي أوضح أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب وايضا الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر تمسكوا بالاعتذار عن عدم المشاركة في كأس مصر في ظل حالة الضغط الكبير للمباريات بجانب إرهاق اغلب عناصر الفريق سواء الأساسية أو الاحتياطية كما تمسك كولر بالقرار الذي تم اتخاذه من الأساس قبل جلسة أمس التي شهدت فقط اعتماد القرار.

كأس الرابطة المصرية

واعتذر النادي الأهلي عن المشاركة في كأس الرابطة المصرية للموسم المنصرم وذلك بعدما قدم الأحمر أعتذار رسمي وضح من خلاله الأسباب الموضوعية التي كانت وراء الاعتذار، والتي جاءت في مقدمتها تلاحم البطولات والمباريات والتي أدت إلي إصابة غالبية اللاعبين بالإجهاد البدني والذهني، فضلًا عن الإصابات التي ضربت العديد من العناصر.

كما أضاف الأهلي في بيانه حينها انه قد سعى للاستعانة ببعض لاعبي فريق الشباب للمشاركة في كأس الرابطة، لكن حتى هذا الأمر تعذر بسبب ارتباطهم بالمشاركة في المسابقات العمرية المختلفة وإصابة العديد منهم في ذالك الوقت.

دوري أبطال إفريقيا

وتوج النادي الأهلي بالنسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا علي حساب نظيره الترجي التونسي بعد الفوز بنتيجة 1-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.



وخاض الأهلي خلال تلك النسخة 14 مباراة نجح خلال في تسجل 20 هدفا، بينما لم تستقبل شباك المارد الأحمر طوال البطولة سوا هدف وحيد كان في دور المجموعات أمام فريق يانج أفريكانز.

السوبر الإفريقي

أما في السوبر الإفريقي شارك الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا حيث تواجه مع نادي الزمالك والذي خسر لحسابه اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب إنتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

السوبر المصري

وكانت أخر البطولات المرتبطة بالموسم المنصرم والتي شارك بها النادي الأهلي هي كأس السوبر المصري والتي شارك بها بصفته بطل الدوري المصري الممتاز.

واستهل القلعة الحمراء مشواره في البطولة بمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي البطولة ونجح المارد الأحمر في الفوز بنتيجة 2-1، أما في المباراة النهائية تواجه الأهلي مع الزمالك وفاز الأحمر بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بعد إنتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليتوج الأهلي بلقب السوبر للمرة الـ 15 في تاريخه.