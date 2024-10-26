الهلال يعادل سلسلته التاريخية في الدوري السعودي بعد تخطي التعاون

عادل الهلال السعودي، سلسلته التاريخية المتعلقة بعدم الخسارة على أرضه في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما تفوق على التعاون، بهدفين دون رد، مساء السبت، ضمن الجولة الثامنة من عمر المسابقة.

الهلال يتصدر ترتيب الدوري السعودي

ورفع "الزعيم" رصيده إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن، محققا العلامة الكاملة في أول 8 جولات، فيما توقف رصيد التعاون عند 11 نقطة بالمركز التاسع.

ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا"، فإن الهلال وصل إلى 27 مباراة متتالية، بدون خسارة على أرضه في الدوري السعودي (فاز 24 وتعادل 3).

وأوضحت أن الزعيم عادل سلسلته التاريخية التي حققها بين نوفمبر 2016 وديسمبر 2018 (فاز 20 وتعادل 7).

ويتطلع الهلال لمواصلة انتصاراته بهدف الحفاظ على الثلاثية المحلية، المتمثلة في الدوري السعودي والسوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين.