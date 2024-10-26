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رياضة

الهلال يفوز على التعاون بثنائية ويواصل تصدره للدوري السعودي (صور)

الهلال، فيتو
الهلال، فيتو

فاز فريق الهلال على نظيره التعاون بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي.

افتتح ألكنسدر ميتروفيتش التسجيل للهلال في الدقيقة 15، فيما سجل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني في الدقيقة 61.

بهذه النتيجة يواصل الهلال تصدره للدوري السعودي برصيد 24 نقطة فيما يأتي التعاون بالمركز الـ 9 برصيد 11 نقطة.

في حراسة المرمى: اليامي.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، على البليهي، خاليدو كوليبالي، رينان لودي.

في خط الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، كنو، ماركوس ليوناردو.

في خط الهجوم:مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري.

الهلال السعودي يعلن مدة غياب نيفيز

فيما أعلن نادي الهلال السعودي، عن مدة غياب لاعبه البرتغالي روبن نيفيز بعد الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، خلال مباراة العين الإماراتي، ضمن مباريات مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان نيفيز قد تعرض لإصابة في ركبته مبكرا خلال مشاركته مع الهلال أمام العين الإماراتي، وتحامل عليها لكن آلامها زادت مما اضطر جيسوس إلى استبداله منتصف الشوط الثاني.

وقال الهلال في بيانه: "أوضحت الفحوص الطبية حاجة روبن نيفيز، لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته ما بين 3 إلى 4 أسابيع، نظير تعرضه لإصابة في الركبة".

وكان الهلال السعودي قد حقق الفوز على العين بنتيجة 5-4، على ستاد هزاع بن زايد في العين مساء الإثنين الماضي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب)، في دوري أبطال آسيا للنخبة 

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