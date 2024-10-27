الأحد 27 أكتوبر 2024
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محافظات

حملات مرورية مفاجئة ومكثفة للتحقق من انضباط سيارات التاكسي بالمنصورة (صور)

حملات مرورية بالمنصورة،
حملات مرورية بالمنصورة، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، التنسيق مع اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، ببدء تفعيل حملات مرورية مفاجئة ومكثفة للتحقق من انضباط سيارات التاكسي في مدينة المنصورة، وللتأكد من تشغيل أصحاب سيارات التاكسي للعداد والتزامهم بالبنديرة المقررة.

وكانت الإدارة العامة لمرور الدقهلية قد قامت بشن حملات مكبرة على مستوى مدينة المنصورة بالكامل للتحقق من الانضباط المروري وإلزام سائقي التاكسي بتشغيل العداد والبنديرة المقررة.

 

ويهيب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالمواطنين بالمشاركة الإيجابية ومطالبة سائقي التاكسي بتشغيل العداد وفي حالة عدم الاستجابة أو صدور أي مخالفة منه يتم أخذ رقم وكود السيارة والإبلاغ الفوري عنها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالف.

 ومن جانبها، أوضحت الإدارة العامة للمرور بأن الحملة اليوم أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر وفرض غرامات علي أصحاب سيارات التاكسي المخالفين للشروط والضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للمواقف بالمحافظة.

هذا وتؤكد المحافظة تواصلها مع  المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي أية شكاوي من سائقي سيارات التاكسي في حالة عدم تشغيل العداد أو السرفيس في حالة تقسيم الخطوط فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/  0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الأرضى أو المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الأرضي.

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الادارة العامة لمرور الشبكة الوطنية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حملات مرورية غرفة العمليات المركزية مدينة المنصورة مدير الادارة العامة وكيل صحة الدقهلية

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