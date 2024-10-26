هشام حنفي: الزمالك يستحق الإشادة لهذا السبب

أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن هدف سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك في شباك الأهلي بالسوبر المصري تسلل، لافتًا إلى إن قرار حكم الفار صحيحًا بعدم احتسابه.

نهائي السوبر المصري

وأضاف حنفي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الأهلي سيطر على مجريات الشوط الأول أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري".

وواصل: "تحية كبيرة للزمالك قدم مباراة جيدة والذي كان متماسك بشكل قوي رغم إهدار الأهلي العديد من الفرص".

وأكمل: "للأمانة الهدف الذي سجله سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك في شباك الأهلي تسلل".