فيفا يرصد جائزة دولارية ضخمة للفائز بمباراة الأهلي والعين الإماراتي

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مباراة المارد الأحمر أمام ضيفه العين الإماراتي، في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال.

جائزة ضخمة للفائز بمباراة الأهلي والعين

ورصد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جائزة مالية ضخمة يحصل عليها الفائز من مباراة الأهلي والعين الإماراتي تبلغ قيمتها مليوني دولار، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار وفقا لما حددته الفيفا.

موعد مباراة الأهلي والعين، فيتو

موعد مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي

ويستضيف الأهلي نظيره العين الإماراتي مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

وتأهل العين لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.