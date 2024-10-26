رسميا، رينارد مدربا للمنتخب السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، عودة الفرنسي هيرفي رينارد، لتدريب المنتخب الأول، بعد رحيل الإيطالي روبرتو مانشيني.



وكان اتحاد الكرة السعودي قد فسخ عقد مانشيني، الخميس الماضي، بعد تراجع نتائج الأخضر في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي، على منصة إكس، مقطع فيديو بعنوان "لقد عاد"، ظهر فيه رينارد متحدثا.



وقال رينارد: "لم أكن أنوي الرحيل، لكن عندما يطرق وطنك بابك، يجب عليك أن تجيب".

وتابع: "علاقتي بالسعودية واللاعبين والجماهير لا يمكن أن أنساها.. قصتي لم تنته مع السعودية، والحمد لله لقد عدت".

وسبق لرينارد، قيادة المنتخب السعودي في الفترة بين يوليو 2019 ومارس 2023، فيما كان الإنجاز الأبرز في ولايته، التأهل لكأس العالم 2022، وتحقيق فوز مفاجئ على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية، قبل أن يصبح التانجو بطلًا للمونديال.

وترك هيرفي رينارد، قيادة الأخضر السعودي، من أجل تدريب منتخب فرنسا للسيدات، فيما استقال بعد الإخفاق في دورة الألعاب الأولمبية 2024.