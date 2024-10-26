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رياضة

تقارير: رينارد يعود لتدريب منتخب السعودية والإعلان قريبًا

رينارد، فيتو
رينارد، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع الفرنسي هيرفي رينارد، لتولي تدريب المنتخب السعودي.

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط فإنه تم تحديد المدرب البالغ من العمر 56 عامًا، كونه أفضل خيار متاح لخلافة الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي ترك منصبه باتفاق مشترك يوم الخميس بعد 14 شهرًا في تدريب الأخضر.

وسبق لرينارد تدريب المنتخب السعودي بين عامي 2019 و2023، وقاده إلى نهائيات كأس العالم 2022، وحقق فوزًا شهيرًا 2 - 1 على الأرجنتين التي فازت بالبطولة في النهاية.

وينتظر الأخضر السعودي مواجهات حاسمة في المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026، حيث سيلتقي تباعًا منتخبي أستراليا وإندونيسيا خارج أرضه في شهر نوفمبر المقبل.

ويمتلك المنتخب السعودي حاليًا 5 نقاط ويحضر في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة التي يتصدرها اليابان بـ10 نقاط، مقابل حضور أستراليا في الوصافة بـ5 نقاط، وثالثًا الأخضر، ثم البحرين رابعًا بـ5 نقاط كذلك، ويأتي منتخب إندونيسيا في المركز الخامس بـ3 نقاط، وأخيرًا الصين في المركز السادس بـ3 نقاط.

ووفقًا لنظام التصفيات الآسيوية، فإن التأهل المباشر نحو المونديال يكون من نصيب متصدر كل مجموعة ووصيفه، أما صاحبا المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة فيتأهلان لخوض تصفيات المرحلة الرابعة.

مشوار رينارد في الولاية الأولي

جدير بالذكر أن رينارد تولى قيادة الأخضر السعودي في 41 مباراة سابقة، حقق خلالها 20 انتصارًا، وتعثر في 21 مباراة وسجل الأخضر تحت قيادته 54 هدفًا، ويعدّ أكثر مدرب أجنبي حقق انتصارات تاريخية، وتولى رينارد قيادة الأخضر وهو يحضر في المركز 68 بالتصنيف العالمي، وعند مغادرته كان الأخضر يحضر في المركز 49.

وسجل رينارد أطول سلسلة من عدم الخسارة في تصفيات كأس العالم مع المنتخب السعودي تاريخيًا، وذلك في تصفيات 2022، إذ لعب الأخضر 15 مباراة فاز في 12 منها، مقابل تعادله في 3 مواجهة وخرج في 11 مواجهة بشباك نظيفة.

 

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