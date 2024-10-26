رافينيا يسجل هدف برشلونة الرابع في شباك ريال مدريد (صور)

سجل رافينيا الهدف الرابع لـ برشلونة في شباك ريال مدريد بالدقيقة 84 من المباراة التي تجمعهما على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي، في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني - الليجا.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وألغى الحكم هدفا لـ ريال مدريد في الدقيقة 30 عن طريق كيليان مبابي بداعي التسلل.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الأول لـ برشلونة في شباك ريال مدريد بالدقيقة 53 من انفراد بمرمى لونين.

وفي الدقيقة 56 عاد ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني لـ برشلونة في الدقيقة 56 عن طريق رأسية متقنة.

وفي الدقيقة 64 أجرى أنشيلوتي تبديلا بخروج تشواميني ونزول مودريتش أملا في تعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 67 ألغى الحكم هدفا جديدا لـ مبابي بداعي التسلل أيضا.

وفي الدقيقة 70 أهدر بيلينجهام فرصة هدف محقق لريال مدريد من كرة عرضية متقنة من مودريتش.

وفي الدقيقة 72 صوب مبابي كرة صاروخية ولكن تصدى لها حارس برشلونة ببراعة شديدة.

وفي الدقيقة 78 سجل لامين يامال الهدف الثالث لـ برشلونة في شباك ريال مدريد من تصويبة صاروخية بقدمه اليمنى.

وفي الدقيقة 83 صوب فالفيريدي كرة قوية ولكن تصدى لها حارس برشلونة.

وفي الدقيقة 84 سجل رافينيا هدف برشلونة الرابع من انفراد صريح بالمرمى.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

لونين، فاسكيز، ميليتاو، روديجير، ميندي، تشواميني، كامافينجا، فالفيردي، بيلينجهام، فينيسيوس، مبابي.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

فيما جاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: بينيا.

الدفاع: كوندي - إينيجو مارتينيز - كوبارسي - بالدي.

الوسط: كاسادو - بيدري - فيرمين لوبيز.

الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - لامين يامال.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

التقى ريال مدريد مع برشلونة مباراة كلاسيكو الأرض في الدوري الإسباني، خلال 188 مباراة، نجح الفريق الملكي في الفوز خلال 79 لقاء، وانتهت 35 مواجهة بالتعادل، وانتصر برشلونة في 74، وسجل البرسا 301 هدفًا بينما أحرز ريال مدريد 304 هدفًا.



ويتصدر برشلونة حاليًّا جدول الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويدخل برشلونة مباراة كلاسيكو الأرض بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على بايرن ميونخ بنتيجة 4/1، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء الماضي.

بينما حقق ريال مدريد ريمونتادا مثيرة، في الجولة نفسها، على بوروسيا دورتموند مساء الثلاثاء، بنتيجة 5/2.