كامل أبو علي: المصري يخوض مبارياته في بورسعيد بهذا التوقيت

تحدث كامل أبو علي، رئيس نادي المصري البورسعيدي، عن موعد خوض الفريق مبارياته في بورسعيد من جديد.

وقال كامل أبو علي، في حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "قمنا بتغيير العديد من الأشياء بشأن الملعب الجديد، هناك بطء بعض الشيء في التنفيذ لكن لابد من لعب مباريات المصري الموسم الجديد على الملعب".

وأضاف رئيس المصري البورسعيدي: "شكلنا لجنة من أجل الاشتراكات داخل الاستاد للموسم القادم، وسوف تكون من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للنادي المصري البورسعيدي وهذا من أجل الأعضاء والجمهور".

وأكمل: "محافظ بورسعيد دعمنا بشكل كبير للغاية، ولن يرفض أحد لعب الفريق على ملعب المصري حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

واختتم حديثه قائلًا: "الدولة قامت ببناء الملعب من أجل لعب النادي المصري في بورسعيد، وأعتقد أنه لا يوجد مشكلة في هذا".