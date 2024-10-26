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رياضة

كامل أبو علي: هدفنا الحفاظ على كيان المصري البورسعيدي

كامل أبو علي، فيتو
كامل أبو علي، فيتو

تحدث كامل أبو علي، رئيس نادي المصري البورسعيدي، عن جاهزية الفريق للموسم الكروي الجديد لبطولة الدوري المصري.

وقال كامل أبو علي في حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "هدفنا دائمًا هو الحفاظ على كيان ومنظومة النادي المصري البورسعيدي، أنا راضٍ عن ما حدث في الفترة الماضية رغم أن بعض الظروف لم تكن في صالحنا".

وأضاف رئيس المصري البورسعيدي: "أنهينا الدوري المصري الموسم الماضي في المركز الرابع وصعدنا إلى الكونفدرالية، وهذا الموسم قمنا بالتعاقد مع صفقات مميزة من وجهة نظري وأتمنى أن نحقق شيئا أفضل".

وأكمل: "هذا الموسم سيكون صعبًا للغاية بعد تغيير نظام الدوري، وسيكون هناك عدد مباريات أقل سوف يجعل المسابقة صعبة على جميع الأندية، هدفنا هو لعب الدور الثاني مع فرق المقدمة بالدوري المصري".

واختتم حديثه قائلًا: "الجهاز الفني سوف يحدد نظام تدريبات الفريق ومعظمها سوف يكون في ملعب الكلية الحربية لأن محل إقامة اللاعبين هناك وهذا جيد من أجل الاستقرار".

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