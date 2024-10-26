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رياضة

كامل أبو علي: تحملنا غرامات مالية كبيرة بسبب جماهير المصري وأطالبهم بتحمل المسئولية

جماهير المصري، فيتو
جماهير المصري، فيتو

تحدث كامل أبو علي، رئيس نادي المصري البورسعيدي، عن جاهزية الفريق للموسم الكروي الجديد لبطولة الدوري المصري.

وقال كامل أبو علي في حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"أقدر حب جماهير المصري البورسعيدي لي، أنا بطمن الجميع أن كل شئ يحدث بشكل صحيح وجميع ما يحدث هو من أجل بلدنا والنادي المصري".

رسالة كامل أبوعلي لجماهير المصري 

وأضاف رئيس المصري البورسعيدي: "رسالتي إلى جماهير المصري، أننا سوف نلعب في السويس هذا الموسم نريد أن نكون على قدر المسئولية والاحترام".

وأكمل: "دفعنا غرامات كبيرة بسبب تحطيم كراسي ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية وصلت إلى 300 ألف جنيه".

واختتم حديثه قائلًا: "أريد أن تقبل الجماهير المكسب والهزيمة لأن هذه هي كرة القدم وكل شيء وارد فيها".

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