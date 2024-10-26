الجمعية العمومية للنادي المصري تعتمد الميزانية والحساب الختامي للعام المالي 2024/2023

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري نتائج التصويت على الميزانية العمومية والحساب الختامي عن الفترة من الأول من يوليو 2023 وحتى الثلاثين من يونيو 2024، وذلك باعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للنادي بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية.

اعتماد الجمعية العمومية للنادي المصري

وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي:

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية: 9790 عضوًا.

عدد من لهم حق التصويت: 5187 عضوًا.

النصاب القانوني: 1000 عضوا.

إجمالي الحضور: 1384 عضوًا.

عدد الأصوات الصحيحة: 1362

عدد الأصوات الباطلة: 22 صوتًا.

عدد الأعضاء الموافقين على الميزانية العمومية: 1287 عضوًا.

عدد الأعضاء الرافضين للميزانية العمومية: 75 عضوًا.