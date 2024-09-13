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رياضة

رينارد عن عودته لتدريب السعودية: لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال السري

رينارد
رينارد

رفض الفرنسي هيرفي رينارد الحديث عن ما يتردد حول وجود اتصالات معه للعودة من جديد لقيادة  المنتخب السعودي، حيث ترددت أنباء عن رغبة الاتحاد السعودي لكرة القدم في إعادة رينارد مجددا لمهمة تدريبه بدلا من روبرتو مانشيني. 

وقال هيرفي رينارد عبر صحيفة الرياضية السعودية: "لن أتحدث عن العروض من أجل العودة إلى تدريب منتخب السعودية، هذا شيء خاص. لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال السري".

وأضاف المدرب الفرنسي: "استمتعت بتجربتي مع هذا الفريق، وأعجبت بسالم الدوسري والروح القتالية لـ علي البليهي، وكذلك موهبة محمد كنو وسعود عبد الحميد، فهد المولد وفراس البريكان وصالح الشهري كانوا مخلصين لمنتخبهم الوطني، وسجلوا أهدافا مهمة للغاية".

المدرب الفرنسي قاد منتخب بلاده للسيدات خلال أولمبياد باريس والذي أقصي منها في دور ربع النهائي بعد الخسارة من البرازيل بهدف في الدقائق الأخيرة.

وأعلن منتخب فرنسا للسيدات رحيل مدربه هيرفي رينار الشهر الماضي عقب نهاية مهمته في أولمبياد باريس.

في المقابل تسود حالة من عدم الرضا لدى الجماهير السعودية بشأن أداء الأخضر تحت قيادة مانشيني.

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