السبت 19 أكتوبر 2024
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رياضة

القرعة توقع المصري البورسعيدي في المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

أجريت عصر اليوم السبت بمقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر مراسم قرعة النسخة الرابعة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

 وأسفرت القرعة التي تم سحبها بشكل إلكتروني عن وقوع النادي المصري البورسعيدي في المجموعة الثانية والتي تضم إلى جواره أندية سيراميكا كليوباترا - بطل النسختين الماضيتين من البطولة - ومعهما أندية زد والبنك الأهلي وغزل المحلة.


و أعفت القرعة فريق المصري من اللعب خلال الأسبوع الأول، فيما يلاقي نظيره فريق زد في الجولة الثانية، بينما يلتقي في الجولة الثالثة مع فريق البنك الأهلي، وتجمع مباراة الجولة الرابعة بين المصري ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا،  بينما يختتم المصري مبارياته بدور المجموعات بملاقاة فريق غزل المحلة.

 

إعلان قرعة مباريات المصري بالدوري العام للموسم الكروي الجديد

أسفرت قرعة الموسم الكروي 2025/2024 من الدوري الممتاز لكرة القدم والتي تم سحبها عصر اليوم السبت بمقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر  عن الجدول التالي للمصري:
الجولة الأولى: طلائع الجيش
الجولة الثانية: الجونة
الجولة الثالثة: الزمالك
الجولة الرابعة: بيراميدز
الجولة الخامسة: حرس الحدود
الجولة السادسة: الأهلي
الجولة السابعة: سيراميكا كليوباترا 
الجولة الثامنة: فاركو
الجولة التاسعة: بتروجيت
الجولة العاشرة: انبي
الجولة الحادية عشر: زد
الجولة الثانية عشر: الاتحاد السكندري 
الجولة الثالثة عشر: البنك الأهلي
الجولة الرابعة عشر: غزل المحلة 
الجولة الخامسة عشر: الإسماعيلي 
الجولة السادسة عشر: سموحة 
الجولة السابعة عشر: مودرن سبورت 
هذا وسوف تحدد لجنة المسابقات لاحقًا مواعيد مباريات الدوري.

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