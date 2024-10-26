الأحد 27 أكتوبر 2024
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مياه الفيوم تعقد ورشتي عمل لتدريب السيدات على أعمال السباكة المنزلية

ورشة عمل للتدريب
ورشة عمل للتدريب علي أعمال السباكة المتزلية، فيتو

عقدت إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ورشتي عمل اليوم السبت، استهدفتا تعليم السيدات مباديء أعمال السباكة الخفيفة بقريتي هوارة عدلان بمركز الفيوم، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وقرية قوته بمركز يوسف الصديق بالتعاون مع  إحدى الجمعيات الأهلية، ضمن أنشطة المبادرة القومية بداية جديدة لتنمية الإنسان المصري.

الهدف من تنظيم ورش العمل للسيدات

الهدف من ورشتي العمل، تدريب السيدات على أعمال الإصلاح والتغيير للقطع الخفيفة للسباكة المنزلية، دون اللجوء لسباك خارجي حفاظًا على المياه من الإهدار،  والحد من إسرافها، وتوفير المال أيضا حيث يتم تعريفهم بطرق فك وتركيب السيفونات والحنفيات والمحابس والخلاطات والليات، وشرحها شرح مبسط يساعد أي سيدة في الاعتماد على نفسها وتغييرها في وقتها.

ندوات للتوعية بترشيد استهلاك المياه

يذكر أنه قد نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي  ندوة توعوية حول مجهودات الشركة في توفير مياه الشرب لكل مواطن، بالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم ومديرية أوقاف الفيوم وإدارة التوعية بالشركة.

دور رجال الدين في التوعية بترشيد الاستهلاك

وتناولت الندوة دور رجال الدين وأئمة المساجد في نشر الوعي المائي لدي المواطنين من رواد المساجد في الصلوات وأثناء خطب الجمعة، لتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على مصادرها من التلوث والتأكيد على ذلك من منظور الشرع  القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على ترشيد المياه وعدم الإسراف فيها واستخدامها قدر الحاجة، وعدم رش الشوارع بمياه الشرب عن طريق الخراطيم أو التعدي على خطوط مياه الشرب الناقلة وضرورة إصلاح ومراجعة السباكة داخل المساجد والمنازل بصفة دورية، واستخدام القطع الموفرة التي تحد من الإسراف وتقلل قيمة الفاتورة الشهرية للاستهلاك.

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