فريق جامعة عين شمس يحصد المركز الأول في مسابقة PetroCup على مستوى أفريقيا
حقق فريق جامعة عين شمس المكون من خريجي برنامج جيوفيزياء البترول بكلية العلوم إنجازًا متميزًا، بحصوله على المركز الأول في مسابقة PetroCup على مستوى أفريقيا، وهي المسابقة التي تنظمها سنويًا جامعة نافتا الروسية لطلبة هندسة النفط والغاز. وبهذا الفوز تأهل الفريق لخوض منافسات المسابقة التى ستقام على مستوى العالم.
فريق جامعة عين شمس يحصد المركز الأول في مسابقة PetroCup على مستوى أفريقيا
وتعد مسابقة بتروكب (Petro-Cup) واحدة من المسابقات العالمية، حيث يحاول المشاركون تخطيط وتطوير حقول النفط في بيئة واقع افتراضي، وقد شهدت المسابقة تنافس أفضل الفرق الطلابية من جامعات النفط والغاز في أفريقيا على كأس المسابقة، خلال يومي 23 و24 أكتوبر 2024.
وتتكون المسابقة من مرحلتين الأولى تقام اقليميًا وبعد ذلك يتم اختيار الجامعات المتأهلة من كل اقليم للتنافس على مستوى العالم.
وتهدف مسابقة PetroCup إلى تطوير حقل نفطي لزيادة الإنتاج لمدة خمس سنوات متتالية عن طريق برنامج محاكاة للواقع، مع تطوير المفاهيم النفطية لدى الطلبة واختبار قدراتهم على تحليل المعطيات واتخاذ قرارات مبينة على فهمهم لمواد تخصصهم.
ويضم كل فريق مشارك 10 طلاب، وقد مثل فريق جامعة عين شمس الفائز كل من: إبراهيم عماد الدين أحمد، أحمد عجوة، السيد رمضان، هاجر عاطف، محمد بديع، زينب عيد، بلال يحيى، إيمان أحمد إبراهيم، منة ياسر، ويوسف خالد.
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