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ضبط مخالفات في إنتاج الدقيق المدعم، تموين الجيزة تكثف الرقابة على المطاحن

تموين الجيزة
تموين الجيزة

وجه محمود بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بتشديد الرقابة على المطاحن المنتجة للدقيق البلدي المدعم 87.5%، وفي إطار ذلك نفذت إدارة الصيانة والمطاحن بالمديرية حملة مكبرة للتأكد من الالتزام بتلك التوجيهات وضمان وصول دقيق عالي الجودة للمواطنين.

وقامت إدارة الصيانة والمطاحن، بقيادة سمر فتحي مدير الإدارة، وبالتعاون مع فريق عملها، بزيادة عدد الجولات التفتيشية على المطاحن وسحب عينات من القمح والدقيق والنخالة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأسفرت هذه الجولات عن ضبط مخالفة في أحد المطاحن التابعة للقطاع العام، حيث تبين وجود نقص في كمية الدقيق البلدي المدعم بمقدار 265 شيكارة، وذلك مخالفة للتوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2018. وقد تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية التموين بالجيزة على استمرارها في تكثيف الجهود الرقابية على المطاحن، ومتابعة عملها بشكل دوري، وذلك لضمان وصول دقيق عالي الجودة للمخابز وتوفير الخبز المدعم للمواطنين بأسعار مناسبة.

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