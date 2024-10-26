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أخبار مصر

الجيزة تغلق 5 منشآت سياحية مخالفة بالعجوزة (صور)

ضبط المخالفات
ضبط المخالفات
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 شنت إدارة السياحة بحي العجوزة حملة مكبرة على المطاعم والكافيهات التي تمارس أنشطة سياحية بدون ترخيص.

وجاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الذي شدد على ضرورة المرور الدوري على المنشآت السياحية والتأكد من التزامها بالمعايير المحددة.

أسفرت الحملة عن ضبط 5 منشآت مخالفة بشوارع 26 يوليو والجهاد والخليل بالعجوزة، كانت تمارس نشاطها السياحي دون الحصول على التراخيص اللازمة، رغم توجيه إنذارات سابقة لها بضرورة تقنين أوضاعها.

كما تم ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية داخل هذه المنشآت.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة، وذلك بإشراف عزة وهدان، مدير عام إدارة السياحة بمحافظة الجيزة، واللواء ذكي سلام، رئيس حي العجوزة، بالتعاون مع شرطة المرافق.

تهدف هذه الحملات إلى ضبط السوق السياحي، وحماية صحة وسلامة المواطنين، وضمان تقديم خدمات سياحية عالية الجودة.

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