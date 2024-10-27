هتخدم ملايين الركاب، تعديلات جديدة في قطارات السكك الحديدية مع بداية نوفمبر

أعلنت هيئة السكة الحديد تقديم خدمات جديدة مع بداية نوفمبر على قطارات السويس والإسماعيلية تشمل بعض التعديلات وذلك لخدمة الركاب وتقديم أفضل خدمة على مدار الساعة.

وأعلنت السكك الحديد عن إجراء بعض التعديلات في تركيب ٦ قطارات أرقام ۱۰۱۱/۱۰۱۰ القاهرة / أسوان وبالعكس، وقطاري أرقام ٥٩٤/٥٩٣ القاهرة / السويس وبالعكس، وقطاري أرقام ۱۱۱٢/٩٦٣ القاهرة / الإسماعيلية وبالعكس.

وتضمن تعديل تركيب القطارات

اعتبارا من يوم ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ١٠١٠ المتجه من القاهرة / أسوان وبالعكس بتغيير تركيب القطار من عربات روسي تهوية إلى عربات روسي ثالثة مكيفة.



اعتبارا من يوم ١ نوفمبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ١٠١١ المتجه من أسوان / القاهرة وبالعكس بتغيير تركيب القطار من عربات روسي تهوية ديناميكية إلى عربات روسي ثالثة مكيفة.



اعتبارا من ١ نوفمبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ٥٩٣ القاهرة / السويس وقطار رقم ٥٩٤ السويس / القاهرة من عربات محسنة إلى عربات روس تهوية ديناميكية.



اعتبارا من ١ نوفمبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ٩٦٣ القاهرة / الإسماعيلية وقطار رقم ١١١٢ الإسماعيلية / القاهرة من عربات محسنة إلى عربات روسى تهوية ديناميكية.