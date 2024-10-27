الأحد 27 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هتخدم ملايين الركاب، تعديلات جديدة في قطارات السكك الحديدية مع بداية نوفمبر

قطار، فيتو
قطار، فيتو
ads

أعلنت هيئة السكة الحديد تقديم خدمات جديدة مع بداية نوفمبر على قطارات السويس والإسماعيلية تشمل بعض  التعديلات وذلك لخدمة الركاب وتقديم أفضل خدمة على مدار الساعة.

وأعلنت السكك الحديد عن إجراء بعض التعديلات في تركيب ٦ قطارات أرقام ۱۰۱۱/۱۰۱۰ القاهرة / أسوان وبالعكس، وقطاري أرقام ٥٩٤/٥٩٣ القاهرة / السويس وبالعكس، وقطاري أرقام ۱۱۱٢/٩٦٣ القاهرة / الإسماعيلية وبالعكس.

وتضمن تعديل تركيب القطارات

  • اعتبارا من يوم ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ١٠١٠ المتجه من القاهرة / أسوان وبالعكس بتغيير تركيب القطار من عربات روسي تهوية إلى عربات روسي ثالثة مكيفة.
  •  
  • اعتبارا من يوم ١ نوفمبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ١٠١١ المتجه من أسوان / القاهرة وبالعكس بتغيير تركيب القطار من عربات روسي تهوية ديناميكية إلى عربات روسي ثالثة مكيفة.
  •  
  • اعتبارا من ١ نوفمبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ٥٩٣ القاهرة / السويس وقطار رقم  ٥٩٤ السويس / القاهرة من عربات محسنة إلى عربات روس تهوية ديناميكية.
  •  
  • اعتبارا من ١ نوفمبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ٩٦٣ القاهرة / الإسماعيلية وقطار رقم  ١١١٢ الإسماعيلية / القاهرة من عربات محسنة إلى عربات روسى تهوية ديناميكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

خدمات جديدة سكك الحديد هيئة السكة الحديد هيئة السكة

الأكثر قراءة

ماذا قال فليك عن تصرفات أنشيلوتي مع بدلاء برشلونة بعد الهدف الرابع؟ (فيديو)

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة آرسنال وليفربول

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 - 10 - 2024

نتيجة حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي بالجولان

أول تحرك من الصين على صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان

أول تعليق من أنشيلوتي على الخسارة التاريخية أمام برشلونة

منوعات

المزيد

أنصارها عاملوه معاملة كفار قريش، شاهد ماذا حدث لمؤيد لفلسطين قاطع خطاب هاريس

طفلان يلقيان بنفسيهما من بناء محترق (فيديو)

لحظات رعب على متن يخت في تايلاند (فيديو)

أضاء الأرض منذ 800 سنة، خريطة ثلاثية الأبعاد تكشف أسرارا جديدة عن نجم زومبي غامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

خطوات الاستفسار عن برنامج تكافل وكرامة

تعرف علي سعر النحاس اليوم السبت 26-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الهجوم الإسرائيلي على إيران في 10 سطور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads