إسعاد يونس في مهرجان الجونة: السيد راضي أول من عرفني بـ سهير البابلي، كنا هنتحبس بسبب "الأفوكاتو"، كنا بنصور "تيتا زوزو" في درجة حرارة 50، وهذه رسالتي للزعيم

نظم ملتقى سيني جونة اليوم جلسة حوارية للفنانة والإعلامية إسعاد يونس أدارتها الفنانة يسرا، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وخلال الندوة تحدثت إسعاد يونس عن مسيرتها، وعن رؤيتها للساحة الفنية حاليا، وعن تأثير الزعيم عادل إمام في مشوارها وغيرها من الموضوعات.

رسالة للزعيم

وفي بداية حديثها وجهت رسالة خاصة إلى عادل إمام قائلة: "بقول لعادل إمام أنت واحشنا.. ولأننا بنحبك أوي عايزينك تكون مبسوط ومرتاح.. وقرارك محدش يقولك أنت بتعمل إيه.. أنت جوه القلب والعين مدى الحياة وما بعدها"، لترد عليها يسرا قائلة: "بجد واحشنا يا زعيم".

وعن فترة شركتها الإنتاجية تابعت: "لما عملت الشركة أخدت عهد إني لن أفرض نفسي على عمل أو على مخرج أو أي مشروع فني.. ولذلك الحمد لله كل أعمالي لم أفرض نفسي بها".

وتحدثت إسعاد يونس عن علاقتها بالنجمة يسرا قائلة: "يسرا لما تطلب مني أي حاجة في أي وقت مقدرش أتأخر ثانية واحدة عنها.. لأنها فيها كل معاني الجدعنة والشهامة والصداقة".

سهير البابلي

وتحدثت إسعاد يونس عن كواليس تعرفها على الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلي، مشيرة إلى أن هذا التعارف كان وراءه المخرج السيد راضي، قائلة: "السيد راضي كان مخرجا مجنونا وكريتيڤ جدا".

وقالت إسعاد يونس:"السيد راضي كلمني.. وقالي تعالي دلوقتي هنروح مسرح الأندلس.. دخلت المسرح وكان معمول ديكور وهناك كانت قاعدة سهير البابلي وقعدت أقوله يا سيد دي سهير البابلي.. فلما روحنا لها بصت له البصة إياها.. فقالي انتي هتعملي دور سعيدة مبارك وكان في حد اعتذر عنه قبل كده.. وابتدينا نشتغل".

وتابعت: "ومن هنا تعرفت على سهير وهي كانت موافقة على مضض، لكن بعد كده وافقت إنها تكون صاحبتي.. وسهير ليها فضل عليا إنها وافقت اشتغل معاها".



وأكدت إسعاد يونس أن سبب عملها في جميع ألوان الفنون من مسرح وسينما وتلفزيون هو رغبتها أن تثبت جدارتها في أي عمل يتم عرضه عليها لتقديمه.

دراما رمضان

وتحدثت عن سبب ابتعادها عن الدراما الرمضانية قائلة: "الدراما الرمضانية بالنسبة ليا زمان كانت أسهل لأني كنت أصغر.. لكن الشغل في رمضان دلوقتي مرهق جدا وأنا مقدرش أعمل حاجة ومقدمهاش بشكل كويس".

وعن كواليس تصوير مسلسل "تيتا زوزو" تحدثت إسعاد يونس قائلة: "كنا بنصور في شهري يوليو وأغسطس وفي درجة الحرارة ٥٠ وموتنا من الحر".

وعن ردود فعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت قائلة: "ردود الفعل بتاعت السوشيال ميديا دلوقتي نصها صادق ونصها كاذب، لكن زمان كانت ردود الفعل أصدق بكتير".

فيلم الأفوكاتو

كشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس كواليس تصويرها فيلم "الأفوكاتو" رفقة الزعيم عادل إمام والنجمة يسرا، قائلة: "كواليسنا في الأفوكاتو كانت صعبة، لأنها كان مع المخرج رأفت الميهي ومكناش فاهمين قصة الفيلم وأبعادها".

وتابعت: "الوحيد اللي كان فاهم القصة بتفاصيلها وأبعادها هو عادل إمام، وذكريات الفيلم كانت جميلة لكنه انتهى بمشكلة كبيرة وكنا هنتحبس، وأنا تم اتهامي إني كنت بحاول أغري هيئة المحكمة، وأنا كنت لابسة جلابية لحد رقبتي، لكن الحمد لله الفيلم اتعرض وأصبح من كلاسيكيات السينما المصرية البارزة".

واختتمت: "أهم حاجة حصلت لي في الفترة دي وقتها إني اشتغلت مع يسرا، وارتبطنا ببعض جدا بعد الأفوكاتو في علاقة لم تنقطع حتى الآن".

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