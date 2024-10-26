محافظ الجيزة يتابع أعمال تركيب الباكيات الحديدية بمحور صفط اللبن (صور)

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال تركيب الباكيات الحديدية المفقودة بمحور صفط اللبن بحي بولاق الدكرور.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة سرعة الانتهاء من هذه الأعمال ورفع كفاءة كافة الباكيات الحديدية المتواجدة بالمحور، وذلك تحت إشراف المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المحافظة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أن الباكيات الحديدية تلعب دورًا حيويًا في حماية المارة والمركبات من الحوادث، خاصة في المناطق الحيوية مثل محور صفط اللبن.