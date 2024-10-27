الأحد 27 أكتوبر 2024
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سياسة

4 شروط لعضوية صندوق رعاية المسنين حسب القانون، تعرف عليها

المسنون، فيتو
المسنون، فيتو

حدد قانون المسنين الجديد عددًا من شروط الاشتراك فى صندوق رعاية المسنين منها ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.


وذكرت المادة (34) يشترط لعضوية المجلس الشروط الآتية:

1.       أن يكون مصري الجنسية.

2.       ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.

3.       أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

4.       ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.

 

صندوق رعاية المسنين 
 

وحسب المادة (33) مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:

1-        المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.

 

2-       وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.

3-        وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.

4-        العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.

5-        إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.


6-        إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.

7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.

9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.


المسنين، قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.


11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.

12- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.

13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارًا مناسبًا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.

14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.

 

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