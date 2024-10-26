ندوة تثقيفية لتعريف مزارعي القمح في سوهاج بالإرشادات الصحيحة (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا عن مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري بمحافظة سوهاج اليوم، تحت رعاية وزارة الزراعة، ندوة تثقيفية لتعريف المزارعين بالإرشادات الصحيحة لزراعة القمح بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج وذلك بهدف تحقيق أعلى إنتاجية لمحصول القمح في موسم الجديد فى صعيد مصر.

واستمع مزارعو سوهاج الى شرح مفهوم الحقول الإرشادية لتوضيح لتحقيق أعلى إنتاجية في المحصول باستخدام أساليب الزراعة الحديثة، والتى تؤدى إلى تحقيق النتائج المرجوة بزيادة المحصول لأكثر من ٣٠ إردبا للفدان فى صعيد مصر.



كما تناولت الندوة مفهوم المزارع الخبير للقمح، وأهداف الغذاء للمستقبل للوصول إلى أكبر عدد من المزارعين بمحافظات جنوب الصعيد، وكذلك التعرف على إنجازات مزارعي القمح فى مراكز المراغة وطهطا والمنشاة ودارالسلام.



وأكد الدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة بجامعة سوهاج أن الندوة تهدف إلى توعية المزارعين بزراعة القمح الصحيح فى الموسم الجديد، وذلك بهدف تحقيق أعلى إنتاجية لمحصول القمح فى محافظات الصعيد