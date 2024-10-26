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نائب محافظ سوهاج يتفقد فعاليات القافلة الشاملة بقرية باصونة

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يتفقد فعاليات القافلة الشاملة

تفقد الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، اليوم السبت، فعاليات القافلة الشاملة التي نظمتها "مؤسسة حياة كريمة" بسوهاج، ضمن مبادرة "أنت الحياة"، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لخدمة أهالي قرية "باصونة" التابعة لمركز ومدينة المراغة شمال المحافظة، بحضور العقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة.

تفقد نائب المحافظ فعاليات القافلة المختلفة التى تؤدي خدماتها في مجالات التعليم،  والصحة، ومحو الأمية، وتقديم المساعدات الإجتماعية، والندوات التثقيفية، والشباب والرياضة، والثقافة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتستهدف أكثر من  ٥٠٠٠ مواطن، وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت.

 

وأشاد نائب المحافظ بالقافلة وما تقدمه من خدمات لأهالي القرية، مؤكدا على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح القافلة، ووصول خدماتها لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، مثمنا جهود مؤسسة حياة كريمة في خدمة أهالي سوهاج، والعمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة الفئات الأولي بالرعاية.



ومن جانبه أوضح العقيد محمد كمال مدير مؤسسة حياة كريمة بسوهاج أن القافلة الشاملة بقرية باصونة جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية على أرض محافظة سوهاج، مشيرا إلى أن القافلة شهدت أيضا إستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بالمجان، بالإضافة إلى دفع المديونيات عن عدد من الغارمات، وتقديم الرعاية الطبية للمواطنين في التخصصات المختلفة ''النساء والتوليد، والأنف والأذن،  والباطنة، والجراحة، والأطفال، وغيرها من التخصصات الطبية، وذلك بالمجان.

 

 

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اهالي قرية اجتماعي التحالف الوطني للعمل الأهلي الدكتور محمد عبد الهادى الرعاية الطبية القافلة الشاملة حياة كريمة بسوهاج

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