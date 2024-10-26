إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أصيب 3 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا أمام مدخل دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير التابعة إداريا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، بسبب انفجار الاطار الأمامي الأيمن.

الأجهزة الأمنية في المنيا



على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين اصابة كلا من طه علي طلب، 25 سنة، علي ناجح محمد، 24 سنة، وحمد علي ناجح، 11 سنة، مقيم بقرية الحوارتة، بمركز المنيا.

مستشفى سمالوط شمال محافظة المنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.