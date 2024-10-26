مصدر أمنى يكشف ملابسات فيديو ضابط يشرح طبيعة عمل الداخلية على سبيل المزاح

أوضح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن مقطع الفيديو الذى تداولته عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على أحد مواقع التواصل الإجتماعى والذى يتضمن قيام ضابط شرطة بشرح طبيعة عمل الضباط والأفراد بالأكمنة على سبيل المزاح "قديم وسبق تداوله منذ فترة" وتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة حياله فى حينه لخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفى.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال إعادة نشر مقاطع فيديو " قديمة" في ضوء حالة الإفلاس التى تعانى منها بعد أن فقدت مصداقيتها.

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